Congo-Brazzaville: Coopération parlementaire - Le président du Sénat congolais s'entretient avec son homologue français

Au-delà des aspects techniques, le Congo sera associé au rendez-vous des Sénats européens du 13 au 15 juin 2019. Gérard Larcher s'est dit sensible à l'amitié entre la France et le Congo, en réaffirmant son respect des « Histoires communes » scellées par le discours de 1944. Entre-temps, il a accepté l'invitation de se son homologue de se rendre très bientôt au Congo, saluant au passage l'action de la sécurisation de la sous-région du Bassin du Congo menée par le président Denis Sassou N'Guesso.

À l'issue de cet entretien qualifié de constructif et convivial, Pierre Ngolo et Gérard Larcher, dans leur rôle de sages, ont fait le tour d'horizon des problèmes du Congo, notamment l'évocation de la situation de crise actuelle qu'il traverse, en attendant de conclure un accord avec le Fonds monétaire international dans la phase actuelle des ultimes négociations.

Cette grande première dans l'histoire des deux institutions s'est déroulée dans l'enceinte du Sénat, dans le sixième arrondissement de Paris. Les deux hommes d'Etat, pendant plus d'une heure d'entretien, ont évoqué la diplomatie parlementaire et la coopération technique entre leurs pays respectifs, dans la grande tradition républicaine.

