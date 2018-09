Tunisie: Ça reste à confirmer !

Ils ont gagné, ils ont mieux joué surtout au niveau de la construction du jeu et de l'animation offensive. Ellili, qui ne pouvait pas se permettre un autre faux pas et une autre petite prestation, a changé son milieu et son attaque par rapport au match de l'EST : Hannachi, Ben Amor, Chermiti et Brigui n'étaient pas là, alors que Trabelsi, M'sakni, l'intenable Chikhaoui (le poids des années se fait sentir !), et Maraï ont eu une chance dès le début. Les effets ? L'ESS a mieux construit son jeu et a pu posséder la balle en comptant sur un trio créateur, Belarbi qui se met devant Aouadhi et Trabelsi, pour relayer Chikhaoui, en pur régisseur, et M'sakni, décalé à gauche. Cette facilité dans l'approche offensive, concrète dans les premières 20' du match (deux buts déjà marqués), a été facilitée par la fragilité du club jordanien. Paradoxalement, les changements au milieu et en attaque n'ont pas suffi pour prendre deux buts d'avance sur deux corners. Ben Aziza s'affirme dans le rôle de buteur sur les balles arrêtées, un des points faibles de l'équipe de Chiheb Ellili. La confirmation de Maraï à la place de Chermiti est, à notre avis, l'apport le plus concret pour l'ESS. Agile, mobile, appels incessants à la pointe de l'attaque, et buteur sur service royal de Chikhaoui, Maraï a offert beaucoup de solutions au porteur de la balle.

On attendra

Ellili ne peut pas prétendre avoir réalisé un énorme exploit en se qualifiant aux huitièmes de finale. L'Etoile était supérieure sur les deux matches , et la qualité des joueurs disponibles du côté d'Ellili est incomparable par rapport à celle des Jordaniens. En plus, l'entraîneur de l'ESS sait bien que son équipe est encore fragile en défense. Les quelques actions dangereuses de Dardour et des joueurs d'Arramtha ont montré que Jemal et ses équipiers restent prenables. Ce n'est pas encore la défense qui va permettre aux Etoilés de dominer et de contrecarrer les grosses cylindrées encore en lice. Une question : qu'est-ce qui se passe du côté des gardiens de l'Etoile ? L'hésitation et les nombreuses erreurs de placement de Bdiri et, avant lui, de Krir (pourtant deux gardiens prometteurs et à la qualité certaine), sont telles que quelque chose doit se faire. Tous les deux sont encore bloqués. Pour les progrès de l'Etoile, ils sont concrets, mais doivent être confirmés prochainement.

Ellili peut (doit) attendre d'autres adversaires plus costauds.

Ajouté le : 30-09-2018