Tunisie: Les «Verts» dans le rouge !

Baguili, Ben Salem et Kouakou doivent exploiter les occasions offertes par Ziadi et Malek Jmel.

Par conséquent, il sera très important de réagir face au CAB et de faire preuve de plus d'efficacité devant les buts.

Au cours des deux premiers matches de la Ligue 1, on a pu constater de grosses difficultés sur le plan offensif pour les Hammamlifois, peu d'occasions créées, aucun but marqué et aucun encaissé.

L'entraîneur banlieusard mise sur la bonne réaction des joueurs afin de prendre les trois points et progresser au classement sous peine de plonger encore plus dans les abîmes.

La faute à trop d'inconstance et d'irrégularité depuis l'entame de la compétition. Que ce soit face au CA, ou à la JSK, les protégés de Buscher n'y arrivent pas. Prochainement, les Verts se rendent à Bizerte pour affronter le CAB, coleader, dans une rencontre qui vaudra le détour. D'un côté, l'équipe locale passe par une période faste et, de l'autre, un CSHL qui n'est pas encore parvenu à trouver le bon tempo depuis le mois de juillet. Ainsi Buscher n'a pas encore trouvé les solutions pour que son équipe parvienne à atteindre le rythme voulu. D'ailleurs, il est toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue 1.

