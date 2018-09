Tunisie: Une clôture en grande pompe

«L'année dernière, nous avons projeté 70 film et cette année 80 films, dit Intichel Tamimi, le directeur du festival. Toutes des productions 2018 qui effectuent leur première arabe et certains d'entre eux signent leur première mondiale. Des films de très grande qualité pour cette année avec deux Palmes d'or à Cannes, un léopard de Locarno et deux ours de Berlin. On peut dire que nous avons la crème des films arabes. Nous avons commencé, avec Nejib Sawaris, par soutenir des festivals arabes dans le monde comme le festival du film arabe à Paris en attendant de soutenir encore plus de 6 festivals arabes». Pour sa part, Amr Mansi directeur exécutif, a déclaré: «C'est très important la pérennité de ce festival; on ne va pas se contenter de quelques éditions et nous avons mis les moyens pour que ce festival dure»

Pour les projets en développement et en post-production dans la plateforme Cinégouna, trois film tunisiens ont eu une bourse d'aide: Fouledh documentaire de Mehdy Hemili et Abdallah Chameckh (10.000 dollars), L'homme qui a vendu Son dos, de Kaouther Ben Hania (15.000 dollars ) et Fatarya, de Walid Tayaa (5.000 dollars ) .

Une clôture en grande pompe avec des invités vedettes qui débarquent de Hollywood comme Owen Wilson et Sylvester Stallone qui a eu un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Pour le palmarès des films fictions : «Ray and Liz» de Richard Billingam ( Angleterre ) premier prix , «The Heiresses» de Marcello Martinessi ( Paraguay )deuxième prix , «A land imagined» de Yeo Sew Hua ( Thaïlande ) troisième prix . L'acteur tunisien Mohamed Dhrif a reçu le prix du Meilleur acteur pour son rôle dans «Weldi» de Mohamed Ben Attia . Pour les courts métrages, le premier prix a été décerné à «Our sont To war» de Juanita Onzaga (Colombia) le deuxième prix à «The Judgment de Raymund ribay» (Philippines) et le troisième prix à «Batikh cheikh» de Kaouther Ben Hania (Tunisie). Dans la section documentaire, le premier prix à été décerné à «Aquarella» de Victor Kassokovsky (Angleterre), le deuxième à «The swing» de Cyrill Aris (Liban) et le troisième à «Of Fathers and Sons» de Talel Dekri ( Syrie ).

Auteur : Salem TRABELSI

Ajouté le : 30-09-2018