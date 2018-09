Tunisie: Une nouvelle parenthèse s'ouvre pour Echos Electrik

Au départ était la volonté d'un engagement citoyen, culturel et artistique pour la Tunisie. Afif Riahi, informaticien de formation issu de l'immigration française, a eu pour ambition de conjuguer son engagement personnel pour son pays d'origine à un projet innovant, qui émerge du territoire et qui lui soit destiné. «Le projet Echos Electrik est né, sous forme associative afin qu'il soit abordable au large public. C'est un projet créé pour la Tunisie. Il lui est adapté d'emblée, avec les moyens, les partenariats et l'infrastructure disponibles sur place», nous explique le directeur de l'E-fest.

Les éditions se sont suivies pour ce festival dédié aux cultures numériques dans ses déclinaisons musicales et visuelles. Au fil des années, c'est devenu un rendez-vous incontournable qui a marqué la scène culturelle tunisienne. «Nous avons réussi à mettre en place une plateforme grâce à laquelle des artistes locaux ont émergé. Plusieurs manifestations se sont inspirées du E-fest qui a créé une dynamique culturelle et contribué à faire bouger le paysage artistique tunisien», affirme Afif Riahi. Mais si l'aventure s'est arrêtée, c'est que tout n'a pas été facile.

L'annonce de la fin de l'E-fest par son directeur est venue teintée d'émotion et d'amertume. «D'un point de vue artistique, nous estimons avoir atteint en partie nos objectifs de sensibilisation et de démocratisation. Mais d'un point de vue structurel, malgré nos efforts à diversifier nos sources et modes de financements, nous sommes forcés de constater qu'une limite nous est imposée. La réalité nous cantonne à un modèle économique précaire basé sur des subventions périodiques, insuffisantes pour l'épanouissement du projet», annonce-t-il. Pour son intitiateur, le E-fest a dû céder devant le manque de structuration du domaine culturel en Tunisie, chose qui transforme la volonté de faire exister des projets en un véritable parcours du combattant, où ces projets atteignent très vite leur taille maximum. «Il n'y a pas de stratégie ni de vision culturelles claires en Tunisie. C'est plus un territoire d'événementiel que de construction culturelle», ajoute Afif Riahi. En dépit de cela, pour lui comme pour son association, l'aventure ne s'arrête pas là. Elle se poursuit avec une nouvelle quête.

Bienvenue dans la bulle

Depuis l'année dernière, Echos Electrik organise «No-logo», un projet qui vise la décentralisation et la transmission de compétences en matière de cultures numériques. Il se déroule sur 4 mois chaque année : une première phase de repérage dans les régions pour essayer de rencontrer toute sorte de partenaires (artistes, associations, grand public... ), suivie d'une phase de transmission de compétences aves des workshops d'appropriation des outils numériques. Dans la dernière phase, une région est identifiée pour construire «La bulle» avec les partenaires locaux.

La bulle, c'est une «structure gonflable nomade... Un centre artistique mobile et éphémère implanté dans l'espace public et accueillant des activités qui engagent artistes régionaux et créations numériques».

C'est un lieu que les habitants de la ville de départ sont appelés à s'approprier et à construire, avant de le laisser voyager dans d'autres espaces publics. A l'intérieur, se met en place une programmation artistique numérique diversifiée et une «Carte blanche» aux artistes de la ville pour s'exprimer. L'année dernière, cette bulle d'une capacité de 300 à 400 visiteurs a été à Gabès, Gafsa et au Kef. Elle s'invite cette année dans de nouveaux lieux. Sa raison d'être : répondre au manque d'espaces d'accueil et de diffusion, créer un espace public dans l'espace public et aller là où les habitants sont éloignés des centres culturels. Son outil : l'art numérique, «un art qui nous projette dans ce que sera demain».

