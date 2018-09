Tunisie: Téléthon - «Les Tunisiens, main dans la main»

«Les Tunisiens, main dans la main», tel est le slogan sous lequel, la télévision tunisienne (chaîne nationale) organise aujourd'hui, durant quatorze heures un téléthon pour recueillir des fonds au profit des victimes des inondations qui ont fait d'importants dégâts dans la région du Cap Bon.

Le téléthon, qui débutera à 10h00 du matin pour s'achever à minuit, verra la participation de plusieurs artistes et sportifs.

Des duplex sont prévus dans plusieurs endroits du gouvernorat de Nabeul et il y aura également un studio depuis la Maison de Tunisie à Paris.

Quant à ceux qui veulent accorder des dons directement à l'établissement de la télévision, ils peuvent le faire dans les locaux de la TV où un bureau de poste sera installé pour accueillir le compte postal 1818 mis en place par le gouvernement.

Le téléthon sera-t-il diffusé par les chaînes privées ?

Du côté de la TV nationale, on assure que la question est à l'examen.

Quant aux dons par sms, les dispositifs techniques sont en cours d'examen entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et les autorités concernées.

La société civile s'y met

Des organisations et associations de la société civile ont publié hier un communiqué conjoint dans lequel elles se sont félicitées de l'élan de solidarité populaire qui s'est manifesté suite aux inondations survenues à Nabeul au cours de la semaine écoulée.

Les organisations et associations signataires ont souligné leur soutien total aux citoyens originaires de la région de Nabeul, appelant à continuer les efforts pour réparer les dégâts occasionnés par les inondations.

Dans ce contexte, elles ont appelé les autorités concernées et les responsables de la région à garantir une bonne gestion de la crise et à renforcer la communication avec les citoyens, notamment ceux qui sont sinistrés, afin de les indemniser.

A noter que les organisations et associations signataires sont l'Union tunisienne de l'information associative, l'Association tunisienne de défense des valeurs universitaires, l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement, l'Association vigilance pour la démocratie et l'Etat civil, le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le Comité pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie, le Centre de promotion de la transition démocratique et des droits de l'Homme et le Centre de Tunis pour la liberté de la presse.

Ajouté le : 30-09-2018