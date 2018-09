Tunisie: 700 kg d'héroïne saisis à bord de deux véhicules iraniens

Un mois plus tard, plus de 400 kg d'héroïne d'origine iranienne avaient été saisis à la frontière bulgaro-roumaine à bord d'un camion qui quittait la Bulgarie à destination des Pays-Bas. La drogue avait été acheminée par le chauffeur iranien d'un poids-lourd via la Turquie avant d'être rechargée en Bulgarie pour ne pas éveiller de soupçons.

En 2017 les autorités bulgares avaient découvert plus de 700 kg d'héroïne d'origine iranienne ayant traversé le poste-frontière de Kapitan-Andréevo, point incontournable sur la voie balkanique de la drogue du Moyen-Orient vers l'Europe centrale et occidentale. En avril 2017, 214 kg d'héroïne destinés aux Pays-Bas avaient été notamment découverts dans un camion iranien à Kapitan-Andréevo.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.