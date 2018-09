Tunisie: Les cartes en règle

La préparation mentale en question

Il est vrai que ce type de rencontre se joue sur des détails et que les schémas tactiques peuvent parfois ne pas aboutir. C'est pour cette raison que le staff technique sfaxien n'a pas négligé le volet psychologique ou mental. Ruud Krol et ses collaborateurs ont essayé de communiquer avec leurs joueurs pour leur remonter le moral en premier lieu et les sensibiliser de l'importance de ce choc qui représente la clé pour réussir la suite du parcours de leur équipe dans cette compétition.

Dahmen reconduit

Auteur d'une bonne prestation face à l'ESMétlaoui, le jeune keeper Aymen Dahmen est reconduit par Ruud Krol. Cette décision a été prise suite au forfait du gardien n°1 Mohamed Hédi Gaâloul pas totalement rétabli.

Vigilance défensive

Compte tenu du score du match aller où le CSS a fait match nul, le staff technique a donné des consignes strictes aux défenseurs d'être vigilants et agressifs pour ne pas encaisser de buts qui peuvent menacer la qualification des «Noir et Blanc» pour le prochain tour.

Option offensive

D'autre part, l'équipe doit opter pour un schéma offensif qui consiste à surprendre la défense irakienne prenable et perméable. Cela nécessite un avant de pointe de métier et des joueurs de couloir rapides et efficaces. Malgré les choix limités à cause des blessures et le retard de qualification de certains joueurs, Krol est capable d'arrêter sa formation idéale (type).

Masmoudi rassure

L'entraîneur adjoint, Mohamed Masmoudi, a précisé que cette rencontre n'est pas facile, compte tenu de la valeur des joueurs de l'équipe adverse, mais il a rassuré le public sfaxien que la qualification ne peut pas échapper à ses joueurs qui se sont très bien préparés pour ce duel, «l'unique objectif du CSS est d'arracher la qualification pour le prochain tour».

Formation probable : A.Dahmen, H.Methlouthi, Zouaghi, N. Hnid, N.E.Zammouri, Karoui, Sokari, F.Kouakou, J.Hamdouni, Mehrzi, F.Chaouat (A.Marzouki).