Algérie: La réconciliation nationale "une expérience pionnière et unique dans le monde" (M'barek Khelfa)

Des moudjahidine et des représentants de la société civile ont participé à cette conférence marquée par la distinction du chef de l'Etat en reconnaissance de ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité ainsi qu'en faveur du redressement économique du pays.

De son côté, Brahim Boulehia, juriste et ancien membre du conseil de la nation, a souligné la nécessité de dresser un inventaire de toutes les réalisations de la réconciliation nationale qui fut "une invention purement algérienne devenue un modèle à imiter et objet d'intérêt pour les pays du monde en quête de paix et de stabilité". Cette réconciliation est devenue, a-t-il ajouté, "une décision souveraine" après avoir été plébiscité par le peuple le 29 septembre 2005.

"Cette initiative qui a ouvert une page nouvelle dans l'histoire du pays avait pour ingénieur le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a ainsi éteint le brasier de la discorde (fitna), a rétabli la stabilité et a redonné au pays sa place parmi les autres nations", a indiqué Khelfa lors d'une conférence organisée par le bureau local de l'ONEC à la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa à l'occasion du 13ème anniversaire de l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale.

