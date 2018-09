Algérie: "Privilégier les solutions nationales qui protègent le pays des ingérences étrangères" (Louisa Hanoune)

Setif — La secrétaire général du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanounee, a appelé samedi à Sétif les militants et cadres de son parti à œuvrer pour privilégier "les solutions nationales qui protègent le pays des ingérences étrangères".

Animant à la maison de la culture Houari Boumediene, une rencontre régionale avec les militants de son partis dans les wilayas de Sétif, Constantine, M'sila, Jijel, Mila et Bordj Bou Arreridj, Mme Hanoune a insisté "sur les impératives actions et militantisme politiques afin d'éviter les dérives et d'agir en faveur de solutions nationales qui protègent le pays contre les ingérences étrangères". Elle a évoqué à ce propos "les récents harcèlements étrangers à l'encontre de l'Algérie" ajoutant que "ces impérialismes n'ont pas réussi à imposer leur hégémonie à l'Algérie, ni à la faire plier pour plonger son armée hors des frontières dans les bourbiers des guerres".

Sur le plan économique, Mme Hanoune a salué le fait que l'Algérie "n'ait pas perdu sa souveraineté économique", estimant que ceci "ne plait pas aux impérialistes surtout que l'Algérie qui est le plus grand pays d'Afrique qui jouit de diverses richesses, d'une jeunesse instruite, de régions touristiques, de terres agricoles et d'une position géostratégique vitale". Elle a également considéré que la jeunesse constitue "le réservoir qui assurera la continuité du parti et son militantisme". Mme Hanoune a également salué les instructions données aux responsables dans la wilaya d'Annaba pour respecter les droits syndicaux des travailleurs du complexe sidérurgique d'El Hadjar.