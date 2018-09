Togo: Avis de recherche

Il souhaite que la recherche soit valorisée et structurée afin de permettre aux universités, au Togo et ailleurs en Afrique, de mieux jouer leurs missions fondamentales, notamment la formation, la recherche et les services à la communauté.

'Si on peut se réjouir du fait que le secteur de l'éducation, considéré comme un levier important de développement occupe une place dans les ODD, il est bien curieux que la recherche qui va de pair avec l'enseignement et, par ricochet, l'éducation, a été soigneusement oubliée', s'étonne Essohana Batchana.

