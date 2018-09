Ile Maurice: Jimmy Gentil, 44 ans - Le cordonnier garde les pieds sur terre

Ses doigts filent désormais à cent à l'heure, ils piquent un sprint, les clients sont pressés mais patients. Jimmy a la tête dans les souliers. Son but ? Préparer la relève, même si le métier de cordonnier ne botte plus les jeunes. «Mo ti anvi kapav form zot, parski enn zoli métié sa. Mé foldé zot anvi.»

Les clients se pressent autour de lui. Semelle et fil s'entrelacent sous les doigts experts de Jimmy. «Ki bizin fer ladan ? Guet talon, met antidérapan sa ?» Dames, demoiselles et Messieurs sont nombreux à faire appel aux talents de celui qui redonne vie aux vieilles chaussures.

Depuis, tous les jours, de 8 h 30 à 16 heures ou plus, il est assis à la même place, aux pieds d'une vieille cabine téléphonique qui fait le pied de grue. «Bann gard inn bien ed mwa, zot less mwa asiz isi pou travay, mo rémersié zot.» Grâce à son boulot, il a pu aider sa fille, qui a pris part aux examens du HSC et Jimmy n'en est pas peu fier.

Les affaires marchent plutôt bien. Il se fait entre Rs 400 et Rs 1 000 par jour grâce à son métier. Qu'il a appris en prison. Voyez-vous, Jimmy Gentil n'a pas toujours été sage. Mais il s'est cramponné à l'espoir, derrière les barreaux, pendant six ans. Son talon d'Achille d'alors: la drogue. «Monn al andan akoz sa... »

