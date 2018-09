Tunisie: La BAD lance une nouvelle étude

Réalités auxquelles sont confrontées les multinationales africaines quand elles investissent sur le continent, tendances émergentes en matière d'investissements intra-africains, de quelles manières les accroître..., sont autant de questions que ce nouveau rapport passe au crible.

Premier constat, des plus instructifs, ce rapport sur les investissements intra-africains : un premier aperçu révèle que les multinationales africaines sont de plus en plus nombreuses à investir en Afrique. Elles croient au potentiel de croissance du continent sur le long terme, dominent leur secteur et profitent de leur connaissance des marchés locaux pour rentabiliser leurs investissements.

«Alors que les investissements directs à l'étranger vers l'Afrique tendent à baisser, les investissements intra-africains connaissent une autre dynamique, souligne Akinwumi A. Adesina, président du Groupe de la BAD. Les grandes multinationales africaines étendent davantage leur empreinte africaine et c'est à travers de nouveaux investissements que le continent peut envisager une croissance et un développement durables et inclusifs. C'est notre engagement collectif pour accomplir les cinq grandes priorités de la Banque».

Cette nouvelle publication passe ainsi en revue huit multinationales africaines privées et cotées en Bourse. Basées en Afrique du Nord (Maroc), en Afrique de l'Est (Ethiopie), en Afrique centrale (Kenya) et en Afrique australe (Maurice, Afrique du Sud), celles-ci opèrent dans les secteurs des services, de la finance et des investissements, de l'industrie, des médias et dans des portefeuilles diversifiés.

Autre constat d'importance, auquel mènent ces études de cas emblématiques : pour rentabiliser ses investissements intra-africains, il faut s'être doté d'une vision claire à long terme, s'informer constamment sur le paysage des investissements et en analyser les données, ainsi que nouer des partenariats et mobiliser des talents à l'échelle locale.

Le sujet des investissements intra-africains est étroitement lié aux questions d'intégration, de croissance et de prospérité du continent.

Si des défis demeurent, le présent rapport veut marquer un tournant : celui qui amorce une accélération des investissements intra-africains et qui transforme en transactions bien concrètes les souhaits d'investissements. Le temps est venu d'investir sur le continent.

Les décideurs politiques du continent ont un rôle à jouer et peuvent encourager les investissements intra-africains en instaurant un plus grand climat de confiance et en se positionnant comme des partenaires d'affaires fiables pour les investisseurs africains.

Cette nouvelle publication de la Banque, qui répond à l'engagement continu de la Banque africaine de développement à promouvoir les investissements sur le continent africain, fait écho aux cinq priorités de la Banque et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine pour transformer l'Afrique, ainsi qu'à l'Africa Investment (AIF), ce premier marché de l'investissement en Afrique qui se déroulera du 7 au 9 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Ajouté le : 30-09-2018