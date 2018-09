Tunisie: Une tournée dans six régions en novembre prochain

Organisée par Tunis Place de Marché (TPM), en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette manifestation vise à permettre aux porteurs de projets de présenter leurs idées et de profiter de formation et d'accompagnement ciblés. Ainsi, on indique que 60 porteurs de projets ont été identifiés afin de profiter de cette expérience, leur permettant de présenter leurs projets devant un comité de jury et le public dans les gouvernorats où sera effectuée la tournée de l'événement.

Accompagnement

Ainsi, les présentations ou «pitchs» seront organisés en compétition entre les différents participants devant des investisseurs et différents intervenants dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Un concours sera tenu pour décerner les prix des meilleurs pitchs présentés. Les 10 candidats sélectionnés par ville vont suivre une formation de trois séances afin de maîtriser les enjeux d'un bon pitch de trois minutes.

Outre le concours, une exposition sera organisée pour permettre aux participants et aux visiteurs de prendre connaissance des différents organismes d'appui et d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ainsi que les organismes de financement et les associations publics et privés pouvant les aider dans leur aventure entrepreneuriale. De même, une conférence sera tenue et qui permettra aux participants, panélistes et entrepreneurs, de partager leurs expériences et discuter des difficultés et aussi des ingrédients de réussite dans l'entrepreneuriat.