Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Une opération de salubrité à l'école Pierre - Ntsiété

Environ cinq cents jeunes, membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ont pris part le 29 septembre à l'opération de salubrité à l'école Pierre-Nsiété, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé.

« Nous nous sommes retrouvés ici à Ouenzé, à l'école Pierre-Ntsiété, pour une activité "main serviable". C'est une occasion pour nous de rendre service à qui que ce soit pour un but désintéressé, sans attendre quelque chose. Nous sommes ici pour rendre propre l'établissement, pour permettre aux élèves de commencer les cours dans de bonnes conditions le 1er octobre », a déclaré Patrick Ovounga, président de la branche de la ferme, avant d'ajouter : « Dans le Christianisme, ce qui est important, c'est de rendre service de la même manière que nous le faisons à nos semblables, nos proches et ce genre d'activités, nous les organisons tous les six mois ».

Gayouélé Anga Belle-vie, président du pieu de Brazzaville, a renchéri:« Nous avons choisi une école parce que la rentrée a lieu dans trois jours, et nous avons pensé qu'on pouvait nettoyer les salles, rendre les lieux propres » .

Pour rappel, l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours organise chaque année une activité mondiale de service appelée "main serviable" qui a pour but de rendre service à la communauté.

Appréciant l'acte, le directeur du collège, Roger Mongo, a laissé entendre que cette opération est la suite de ce qui a été commencé. « Ils sont venus nous aider à faire davantage ce que nous avons commencé et l'acte est appréciable. Le lundi 1er octobre, le collège attend mille quatre cents élèves de la 6e en 3e et toutes les conditions sont réunies pour que la rentrée ait lieu. Je suis certain que les enfants commenceront les cours dans de meilleures conditions », a-t-il indiqué.

Reconstruite il y a environ six ans après le drame du 4 mars, l'école Pierre-Ntsiété a, de nos jours, perdu son éclat suite aux actes de vandalisme perpétrés par certains inciviques.