Afrique: Diplomatie. la Chine célèbre les 69 ans de sa proclamation

Prélude à la célébration, le 1er octobre, des 69 ans de la proclamation de la République populaire de Chine, l'ambassadeur Ma Fulin a organisé, le 28 septembre, au siège de la mission diplomatique chinoise à Brazzaville, une réception en présence de plusieurs invités dont une dizaine de membres du gouvernement congolais.

« La République populaire de Chine est fondée, le peuple chinois est debout ! », manifesta Mao Zedong, le 1er octobre 1949, au moment de la fondation de son pays. Cette proclamation a été rappelée par l'ambassadeur de Chine au Congo au début de son allocution de circonstance, durant laquelle il a loué le leadership du Parti communiste chinois et de ses dirigeants dans le « grand bond historique » réalisé par l'empire du Milieu.

« Aujourd'hui, le développement de la Chine est entré dans une nouvelle ère, le peuple chinois avance à pas de géant vers le grand renouveau de la nation chinoise sous la direction du comité central du Parti communiste ayant le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant », s'est félicité Ma Fulin, pour qui la politique des réformes et d'ouverture que son pays applique depuis quarante ans est « une voie radieuse vers la prospérité ». La Chine, a-t-il ajouté, s'est engagée à approfondir cette politique d'ouverture sur tous les plans et à combattre l'unilatéralisme dans les relations internationales. « Notre pays reste fidèle à sa conviction de construire la communauté de destin pour l'humanité caractérisée par la coopération gagnant-gagnant », assuré le diplomate chinois.

Evoquant les liens qui unissent la Chine au Congo, Ma Fulin a noté que la coopération entre les deux pays se trouve dans une « meilleure période de son histoire ». Il a cité l'exemple des échanges qui se déroulent au plus haut niveau des deux nations, avec notamment les trois visites d'Etat effectuées par le président Denis Sassou N'Guesso en Chine depuis l'arrivée du président Xi Jinping aux affaires. Il devient ainsi, a indiqué l'ambassadeur, le seul chef d'Etat africain à bénéficier d'une telle attention pour le moment. D'où la volonté de Beijing et de Brazzaville de travailler à l'harmonie de l'initiative chinoise de la « Ceinture et la route » avec la stratégie congolaise de la « Marche vers le développement », a-t-il poursuivi.

Au tout début de la réception, les invités ont été conviés à suivre un court film dédié à « La Chine en 2018 ». Il revient sur le passé fait de pénuries en tous genres d'un pays qui, à force de travailler « dur », a assuré son développement et est devenu une puissance.

Dans le cadre du 69e anniversaire de la Chine est organisée également, à l'ambassade, par le biais du ministère chinois de la Culture et du tourisme, une exposition photos sur la thématique de « La ceinture et la route ». Les photos véhiculent les messages du multiculturalisme, des échanges entre les peuples dans un monde de plus en plus pluriel. Pour les organisateurs, l'initiative « La ceinture et la route » n'est pas qu'économique et commerciale, elle est multisectorielle à travers des aspects politiques, infrastructurels, commerciaux, financiers et sociétaux interconnectés entre eux.