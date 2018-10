Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Les chefs d'Etat snobent l'AG de l'ONU et transfèrent le QG de la force à Bamako

Le G5 Sahel a décidément du plomb dans l'aile, ce qui commence à effriter l'élan des chefs d'Etats de l'organisation sous régionale. Alors que la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader particulièrement au Mali et au Burkina, et que de nouvelles menaces apparaissent au Tchad et s'amplifient au Niger, l'organisation peine toujours à mobiliser le soutien financier international nécessaire pour le démarrage effectif des opérations militaires.

Contrairement à la précédente Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui a vu les 5 chefs d'Etats du G5 Sahel se mobiliser à New York pour plaider leur cause, cette année, seul IBK est monté au front.

