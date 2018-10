Erythrée: Le pays demande la levée des sanctions onusiennes

NEW YORK (Nations Unies) - L'Érythrée a demandé la levée des sanctions qui lui ont été imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, arguant qu'elle avait signé un accord de paix historique avec son voisin éthiopien en juillet dernier, ont rapporté dimanche des médias.

"Les sanctions imposées à l'Érythrée ces neuf dernières années ont causé des dommages considérables à l'économie du pays et à sa population", a déclaré le ministre érythréen des Affaires étrangères, Osman Saleh Mohammed, devant l'Assemblée générale de l'ONU. "Le peuple érythréen n'a commis aucun crime ou faute le contraignant à demander clémence. Aussi, appelle-t-il, non seulement à la levée immédiate des sanctions, mais exige également, et mérite, des compensations pour leurs conséquences et les opportunités commerciales perdues".

L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé le 9 juillet une Déclaration conjointe de paix et d'amitié, convenant de normaliser leurs relations. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a toutefois pas réussi depuis cette date à approuver la levée des sanctions faute d'unanimité entre ses membres. "Certains pays invoquent des questions de procédure, des prétextes et des préalables. Leur but évident est de changer les règles du jeu et de maintenir ces sanctions illégales envers l'Érythrée", a dénoncé M. Mohammed.