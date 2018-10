Burundi: Les ONG sous pression avant la réunion avec le ministre de l'Intérieur

Estimées à quelque 130 organisations, elles n'emploient entre 3 à 5 000 personnes dans un pays en crise, où plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 60% d'enfants souffrent de malnutrition chronique.

D'autres sont dans une position plus attentiste, elles ont demandé à leur personnel de ne plus aller sur le terrain en attendant l'issu de la rencontre avec le ministre burundais de l'Intérieur.

Il s'agit pour elles d'appliquer une nouvelle loi contrôlant leurs opérations et qui prévoit notamment qu'elles se conforment aux équilibres ethniques du pays disposé par la Constitution : 60% de Hutus et 40% de Tutsis. Tout le monde dans ce pays est suspendu à la réunion qu'organise le ministre de l'Intérieur à leur intention, d'autant qu'un certain flou existe encore sur la portée réelle de cette décision.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

