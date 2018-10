Afrique: La CAF apporte son soutien à Gianni Infantino pour un deuxième mandat à la tête de la FIFA

New York, le 1er octobre 2018 (CEA) - La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour… Plus »

L'Assemblée générale extraordinaire a procédé à l'élection du représentant africain au Conseil de la FIFA pour le groupe linguistique anglophone en remplacement de Kwesi Nyantakyi (Ghana), qui a démissionné en juin dernier. Le Malawite Walter Nyamilandu a été désigné après deux tours de scrutin. Le Malawite a recueilli 35 voix contre 18 à Danny Jordaan (Afrique du Sud). Le Tanzanien Leodegar Tenga s'est retiré après le premier tour après avoir recueilli 14 suffrages contre 16 à Jordaan et 23 à Nyamilandu. Les deux autres candidats, Elvis Chetty (Seychelles) et Nick Mwendwa (Kenya), s'étaient désistés avant le vote.

Abordant un autre sujet, le recours à l'arbitrage du VAR, le Président Infantino a montré son acquiescement. "Je suis heureux et fier que la CAF ait adopté le VAR. Cela montre que la CAF est en phase avec les tendances modernes du football. Le VAR n'a pas changé le football, il aide les arbitres et le football" a-t-il déclaré.

Rempli d'émotion, le Président de la FIFA, Infantino, a déclaré que «le soutien à un autre mandat signifie beaucoup pour moi», tout en promettant davantage de soutien à la confédération africaine. "L'Afrique est l'avenir. La FIFA s'est engagée à développer la passion de l'Afrique pour le football via le FIFA Forward afin que le jeu puisse réaliser son potentiel dans chaque pays africain et que tous ceux qui souhaitent y participer puissent le faire sans barrières.

"Au nom de mes collègues, j'annonce volontiers que les délégués présents à Sharm El Sheikh vous soutiennent. Vous avez montré un grand engagement en faveur des activités et du développement du football africain, et nous souhaitons que vous puissiez poursuivre le chemin des réformes que vous avez engagées", a déclaré Lekjaa sous les applaudissements des autres délégués.

