Ile Maurice: Espèces endémiques - Des plantes menacées font leur retour à Maurice et Rodrigues

Huit espèces de plantes endémiques en voie de disparition à Maurice et à Rodrigues ont été rapatriées cette semaine de France. Elles ont été acheminées dans un colis spécial par le Conservatoire botanique national de Brest.

Les 166 plantes sont actuellement en quarantaine à Curepipe, dans le Native Plant Propagation Centre du ministère de l'Agro-industrie, sous la direction du National Parks and Conservation Service. Elles seront mises en terre dans la nature à Maurice et à Rodrigues avec l'aide de la Mauritius Wildlife Foundation et l'organisation non gouvernementale François Leguat à Rodrigues, entre autres.

«Aujourd'hui, c'est le retour aux sources de ces plantes. Plusieurs espèces ont été retournées à Maurice pour être remises dans la nature», explique le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun. Il s'exprimait jeudi lors d'une conférence de presse au siège de son ministère au Renganaden Seeneevassen Building, Port-Louis.

Parmi les plantes retournées à Maurice se trouve la Cylindrocline Lorencei. Elle est considérée éteinte dans la nature par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

«Grâce au partenariat entre Maurice et le Conservatoire botanique national de Brest, nous avions à Brest des semences de Cylindrocline Lorencei. Après des années de travaux, nous avons pu avoir un stock suffisant de plantes pour pouvoir les renvoyer à Maurice», raconte Stéphane Buord, le directeur scientifique du Conservatoire botanique national de Brest, présent à Maurice pour réceptionner le colis. Cette collaboration entre le Conservatoire botanique national de Brest et le National Parks and Conservation Service qui dure depuis les années 70 a permis la conservation de plantes endémiques menacées.

Cataloguer et localiser

Hors la réception des plantes endémiques de Maurice et de Rodrigues, la présence du Conservatoire botanique national de Brest à Maurice a permis de continuer le travail sur le projet ASTIRIA. Cette base de données en ligne créée par le Conservatoire botanique national de Brest permet au partenaire mauricien de cataloguer avec précision la flore endémique de Maurice, tout en y ajoutant les dispositions géographiques pour localiser les plantes. «Grâce au nouveau projet ASTIRIA, il y aura un système pour encadrer la formation des Mauriciens et avoir une meilleure conservation des plantes avec les données récoltées sur le terrain», a indiqué le ministre.