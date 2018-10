Ile Maurice: Expo-vente livres - Meera Mohun se met à la page

«Dès qu'on vous donne une peu de pouvoir, vous devenez une cible. 'Kan ou rédésann anba, ou népli enn ménas.' On ne veut pas accepter que l'un de nous 'kapav fer kitsoz lao nou'. J'ai vu l'hypocrisie à son apogée. Aujourd'hui, j'ai compris que tout le monde n'a pas la même sincérité que moi.» C'est avec philosophie que Meera Mohun revient sur son passage dans le fauteuil de présidente de la Mauritius Society of Authors (MASA) de 2012 à 2014.

Tranche de vécu: «Quand les enfants entrent dans une librairie, zot rod enn ti liv. J'ai déjà entendu un parent dire à son enfant: 'les sa, taler mo asté enn sorbé mo donn twa'. Il y a des livres pour enfants à Rs 25 et des glaces qui coûtent plus cher que ça. Je ne condamne pas ce parent. Mais un livre, c'est une autre sorte de nourriture.»

«Nous faisons une expo-vente pour inciter le lecteur à la découverte», explique Meera Mohun. Dès lundi, le public pourra trouver des livres d'activités pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Des livres à partir de Rs 25, des romans entre Rs 250 et Rs 300. Comme cette manifestation coïncide avec la période des examens du troisième trimestre, les incontournables past exams papers seront disponibles, même si ce n'est pas le but principal de cette manifestation dédiée à la lectureplaisir. Meera Mohun affirme qu'il s'agit là de la première d'une série baptisée «Célébrons le livre».

Pourtant, les livres, c'est la «story of my life» de Meera Mohun. Promouvoir la lecture est une «cause noble». La voilà organisatrice d'une expo-vente de livres. Rendez-vous du lundi 1er au vendredi 5 octobre, au parcours culturel Malcolm de Chazal, rue du Vieux-Conseil, à PortLouis. Avec la librairie BM Bookcentre, Meera Mohun propose aux lecteurs de faire des bonnes affaires. Cela, avec le soutien de la mairie de Port-Louis.

