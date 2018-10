Ile Maurice: Archéologie marine - Le négrier «Le Coureur» à découvrir en 3D

«À un niveau plus élevé, notre projet situe le patrimoine maritime en tant que pilier de l'économie bleue, ce qui a des implications majeures pour le développement durable et la résilience locale afin de protéger les ressources culturelles de ce pays», est-il précisé dans le projet.

«Le Coureur, qui était un navire négrier illégal, a une signification locale particulière. Nous produirons une reconstruction en 3D de l'épave. Cela sera utilisé dans les musées et autres lieux pour apporter une expérience immersive et interactive à un public aussi large que possible», explique Krish Seetah. Ce projet devrait voir le jour l'année prochaine.

Visiter l'épave du Coureur virtuellement et découvrir sa place dans l'histoire maritime de Maurice. C'est le projet que caresse Krish Seetah, archéologue mauricien, qui a grandi en Angleterre et qui travaille au département d'anthropologie de l'université de Stanford en Californie. Son projet: mettre les technologies modernes, dont un casque Occulus Rift, au service de l'histoire maritime de Maurice.

