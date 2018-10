Madagascar: Le pays se prépare à l'arrivée de la mission d'observation de l'Union européenne

Face à un Do Rajohnson des meilleurs jours, le public venu nombreux au SK Melody à Mandriamberon n'ont pu… Plus »

Pour rappel, le premier tour du scrutin est prévu le 7 novembre. A cette occasion, l'Union Africaine et, dans une moindre mesure, la SADC et l'OIF, devraient elles aussi envoyer certains de leurs observateurs.

L'Etat malgache a promis aux experts « un accès complet, ouvert à tout aspect et à tout moment du processus électoral ». Les observateurs « iront partout sans prévenir les autorités » et, à la fin, seront « capables de juger si oui ou non les élections ont été libres et correctes ».

« Ensuite le jour du vote, on va voir si les représentants des candidats -telle que la loi le demande- sont présents, combien d'observateurs nationaux sont là, s'il y a tout le matériel nécessaire pour assurer le secret du vote, s'il y a triche, si l'encre utilisée pour attester qu'un électeur a voté et éviter le vote multiple est véritablement indélébile, si la police est là pour s'assurer que tout se passe dans le calme, donc des aspects très concrets », détaille l'élu.

Comme en 2002 et 2013, l'Union européenne répond à l'invitation du gouvernement à venir observer l'élection présidentielle de 2018. Les observateurs « vont être sur le terrain pour voir comment l'administration gère le processus, comment est-ce qu'on distribue les cartes d'électeurs, comment l'affichage se fait, comment la presse prend en compte les différents discours, comment le débat est organisé », explique Cristian Preda, député au Parlement européen, en charge de la plus grosse mission d'observation internationale pour cette élection présidentielle malgache.

