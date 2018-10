Gabon: Légilatives 2018 - Alexis Boutamba-Mbina à la reconquête d'un siège au Palais Léon-Mba

Causeries et meeting rythment la campagne des élections jumelées. Et, les candidats ont presque tous… Plus »

Après la messe, le candidat à la reconquête de son siège à l'Assemblée nationale gabonaise a communié avec ses électeurs. Sur le terrain, Alexis Boutamba Mbina reste plus proche des populations. Aussi, dit-il être confiant et prêt pour la bataille. Il convie les votants à lui accorder les suffrages au soir du 06 Octobre. Pour l'ancien ministre de la Justice et candidat investi par le Parti démocratique gabonais(PDG) : « Voter Alexis Boutamba-Mbina, c'est voter et soutenir les actions d'Ali Bongo-Ondimaba. Je suis confiant et toujours prêt pour la bataille » martèle t-il.

Message d'Amour, c'est aussi celui que le candidat Alexis Boutamba-Mbina a partagé avec ses électeurs de Dougandou. Pour lui, cette messe d'action de grâce était d'une grande importance. Elle a été une occasion pour lui de présenter cette campagne électorale à Dieu afin qu'Il veille sur les uns et les autres. « Cette messe d'action de grâce à Dougandou est une occasion pour moi de dire merci à Dieu. Je souhaite que les choses se passe bien et que le Seigneur veille à ce que cette campagne se déroulent bien. Le prêtre nous a bénis. Nous avons aussi prié pour que l'Amour du prochain soit au centre des joutes électorales » confesse-t-il.

L'ouverture de la campagne était l'occasion pour le candidat de communier non seulement avec ses électeurs, mais de rendre grâce à Dieu. Le célébrant quant à lui, a prêché l'Amour et bénit la campagne afin qu'elle se déroule sans heurt.

Le natif de la Nyanga, Alexis Boutamba-Mbina se lance pour les législatives 2018 , dans le département de Mougoutsi. Investi par le Parti démocratique gabonais(PDG) à Tchibanga, l'ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux est confiant et prêt pour la bataille électorale.

