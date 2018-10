Gabon: PDG - Berthe Azizet plus proche des électeurs

Au fur et à mesure que la campagne avance, son cabinet de campagne déroule le tapis de retour à l'Assemblée nationale.Deux QG de campagne afin de mieux convaincre les potentiels votants : à Port Gentil où il y a le gros des électeurs et au village Azagoué.

Berthe Azizet épouse Mboumba depuis 2011 a multiplié les voyages à l'intérieur de son giron politique. Elle affronte les obstacles de navigation à l'Océan.C'est un canton qui a une particularité, car il est à la fois sur le continent et le fleuve.Pour maintenir cette flamme allumée et, surtout entretenir l'esprit de confiance, Berthe Azizet qui se déploie sur le terrain du porte à porte, exhorte à chaque étape à donner au président de la République, une majorité incontestable.

Causeries et meeting rythment la campagne des élections jumelées. Et, les candidats ont presque tous opté pour la proximité, la candidate du PDG dans le 1er siège du département de Bendjé a instauré plus que l'échange direct avec ses potentiels électeurs.

