Cameroun: Deux jours de couvre-feu total dans les régions anglophones du Cameroun

Il y a un an, le 1er octobre 2017, les séparatistes anglophones camerounais proclamaient symboliquement… Plus »

Il y a quelques mois on était 6, mais aujourd'hui on est 20. Ce n'est pas facile, je n'ai pas de lits pour tout le monde, il y en a qui dorment sur la chaise, il y en a qui dorment par terre. Même manger, c'est très difficile.

À Bamenda, dans le nord-ouest, le gouverneur a décrété des mesures quasiment identiques, les amplifiant par « l'interdiction des rassemblements et les réunions de plus de quatre personnes ». La circulation des motos taxis « est complètement suspendue ». Les bars et autres lieux de commerce devront rester fermés.

À Buea, dans le sud-ouest, les autorités administratives ont ainsi interdit toute activité de transport, aussi bien « publiques que privées ». Ils ont aussi décidé de la « fermeture des entreprises et débits de boisson ». Même les activités de loisirs sont suspendues, « qu'elles soient culturelles, sociales ou sportives ». Des mesures étendues à la ville de Tiko et à la cité balnéaire de Limbe, qui a été jusqu'ici relativement épargnée par les exactions des combattants indépendantistes.

Un an après la proclamation d'indépendance symbolique par les séparatistes des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, la tension sécuritaire y est extrême. Le tout à une semaine de l'élection présidentielle.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.