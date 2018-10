Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique et Bulgarie)

Allemagne, 8e journée, 2e division

Réduit à dix à la 33e, alors qu'il menait 2-1, Bochum s'incline finalement 2-3 à Heidenheim. Remplaçant, Sylver Ganvoula est apparu à la 88e, sans pouvoir influer sur le score final. Onzième avec 11 points, Bochum ne compte toutefois que deux points de retard sur le podium, mais déjà 8 longueurs de retard sur le premier.

Allemagne, 11e journée, 4e division, groupe Ouest

Quatrième but de la saison pour Exaucé Andzouana, qui double le score et permet au SV Lippstadt de revenir à 2-2 face à la réserve du Borussia Mönchengladbach. Score final 3-3. Le milieu offensif congolais réalise la meilleure saison de sa carrière en termes statistiques avec 4 buts.

Angleterre, 7e journée, 1re division

Double buteur en Coupe de la Ligue, Grady Diangana était appelé sur le banc de l'équipe première lors de la réception de West Ham. Et le jeune attaquant de 20 ans est entré à la 93e lors de la victoire de West Ham face à l'équipe d'un Mourinho de plus en plus affaibli (3-1). Les Hammers remontent à la 13e place avec 7 points.

Angleterre, 10e journée, 3e division

Offrande Zanzala est entré à la 71e lors du succès d'Accrington à Walsall (0-1). Le promu est 8e avec 17 points.

Deux de plus que Blackpool, 9e après son nul à Peterborough (2-2). Sans Christoffer Mafoumbi, absent.

Belgique, 9e journée, 1re division

Le Tanzanien Samatta, auteur d'un triplé, et Genk balayent Zulte-Waregem (4-0). Malgré une défense à cinq, dans laquelle Marvin Baudry était titulaire, Zulte-Waregem reste friable (25 buts encaissés depuis le début de la saison) et est désormais 15e et avant-dernier. C'est la crise.

Sans Francis N'Ganga ni Messie Biatoumoussoka, non retenus, le Sporting Charleroi bat Lokeren (2-1).

Belgique, 8e journée, 2e division

Lommel s'écroule à domicile face à Malines (0-3). Scott Bitsindou était titulaire.

Bulgarie, 10e journée, 1re division

Le Cherno More Varna subit la loi de Ludogorets (1-5). Titulaire, Hugo Konongo a été remplacé à la 84e. Avant cela, il a souffert comme l'ensemble de l'arrière-garde verte : sur le premier but, il laisse partir Wanderson qui profite du une-deux de Keseru (12e). Revenu dans l'axe pour couvrir ses centraux, il est malheureux sur le contrôle, plein de réussite de l'ancien Nantais sur le 2-0 (47e).