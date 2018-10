Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Sarah pleure son bébé mort dans les toilettes

L'affaire opposant Me Sanjeev Teeluckdharry au Bar Council et la Mauritius Bar Association a été… Plus »

Selon ses dires, les infirmiers lui ont fait une piqûre et elle se demande encore à quoi cela a bien pu servir. «Quand je le leur ai demandé, ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont transportée à l'hôpital et ont mis ma maison sous scellés. Mon concubin a dû aller chercher un endroit pour se loger vendredi soir. Et il a fallu que j'envoie mon petit garçon de deux ans chez mon ex-mari pour la nuit.»

Le visage terne, les yeux perdus dans le vide, Sarah peine à trouver les mots justes. «Je lui ai touché le visage. Et c'est alors que j'ai su que c'était une fille», confie la trentenaire. «J'ai ressenti des douleurs atroces le matin. En allant aux toilettes, j'ai accouché de mon bébé. J'ai appelé les urgences mais les infirmiers ne sont arrivés que deux heures plus tard. À cet instant, le cœur de mon bébé ne battait plus.»

