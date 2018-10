Algérie: Messahel rencontre des membres de la communauté nationale établie aux Etats-Unis

Première au Congrès US, un projet de loi bipartisan fustige la collusion Hezbollah-Polisario Plus »

Les membres de la communauté algérienne présents à cette rencontre ont salué cette initiative qui vient leur permettre d'exprimer leurs préoccupations et renforcer davantage leur attachement à l'Algérie et ouvrir des perspectives leur permettant de contribuer plus activement au développement national.

Tout en rappelant que "cette rencontre se tient opportunément à une date importante dans l'histoire récente de l'Algérie, une date qui symbolise l'adhésion du Peuple algérien à la Charte de la Réconciliation nationale promue par Monsieur le Président de la République", le Ministre des Affaires étrangères "a mis un accent particulier sur la place qu'accorde le Gouvernement algérien à la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger et au renforcement des passerelles de coopération et de la contribution de cette communauté au développement national".

New York — Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a rencontré samedi à New York des membres de la communauté nationale établie aux Etats Unis d'Amérique en marge de sa participation à la 73- ème session de l'Assemblée Générale des Nations unies.

