Burkina Faso: Soumane Touré six mois après - « Si on me suspend encore... »

Le tenant du crachoir a justifié sa sortie par la « situation de crise » dans laquelle les « usurpateurs du MPP ont conduit le pays ». Abordant la question sécuritaire, le maître des lieux y est allé de sa petite analyse de la situation, allant jusqu'à soutenir que ceux qui attaquent le pays ne viennent pas d'ailleurs, ils sont parmi nous et la cause est la mal gouvernance. Et de se demander, avec ironie, si les prétendus milliards investis au Sahel l'ont été réellement ou ont été enterrés dans le sable. L'Opposition non plus n'a pas échappé à sa furie. Pour celui qui est à la tête d'un parti qui n'est pas affilié au CFOP-BF (Chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso), la marche-meeting de samedi dernier n'avait pour objectif que de lutter contre les conséquences des actes que les membres du CFOP ont eux-mêmes posés.

Après avoir été réduit au silence durant six mois, l'homme politique, droit dans ses bottes, a prévenu que ceux qui se hasarderaient à le suspendre une fois de plus le trouveraient sur leur chemin.

