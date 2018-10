Ile Maurice: Couple Boygah - La guerre des Rose?

L'affaire opposant Me Sanjeev Teeluckdharry au Bar Council et la Mauritius Bar Association a été… Plus »

D'autres encore estiment qu'il s'agit d'une insulte faite aux femmes qui sont réellement victimes de violence domestique, surtout celles qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints. D'autres vont même plus loin en affirmant que la secrétaire parlementaire privée voulait se faire «un peu de pub» pour accroître sa visibilité et faire remonter sa cote de popularité. Ce qui conduit des internautes à dire qu'il faut que «la dame» fasse l'objet des poursuites pour fausses déclarations.

À en croire les dires de Yashodhar Boygah, l'un des deux fils du couple aurait tenté de filmer la scène, mais sa mère l'en aurait empêché. Nous avons tenté d'en savoir plus, mais les Casernes centrales ont semble-t-il été muselées depuis que cinq policiers ont été interrogés pour fuite d'informations dans cette affaire. N'empêche que dans l'entourage des Boygah, on laisse entendre que des scènes de ménage sont légion au sein du couple.

Face aux journalistes toutefois, elle a demandé qu'on «respecte sa vie privée». Mercredi, lors d'une cérémonie de remise de lettres d'intention à Rose-Belle, elle n'a pas été très loquace non plus. «Vous êtes la porte-parole de tant de femmes... » lui a-t-on dit. Ce à quoi elle a répondu : «Ou mem ou pu dir mwa tou la... »

