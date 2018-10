Ile Maurice: Bagarre à Beaux-Songes - Deux policiers devant la justice ce lundi

Un important dispositif policier a dû être mobilisé à Beaux-Songes dimanche matin, après une bagarre sanglante. Deux membres de la Special Mobile Force (SMF) ont été impliqués dans cet incident. Les suspects ont été placés en détention au poste de police de Bambous. Ils devront donner leur version des faits ce lundi 1er octobre avant d'être traduits devant le tribunal de Bambous. Les raisons de cette rixe demeurent floues.

L'Emergency Response Service (ERS) de Rivière-Noire a été sollicité après avoir eu des informations selon lesquelles une bagarre a éclaté dans un véhicule près du réservoir de Beaux-Songes. Les constables Gokhool et Patel, qui étaient de service, sont allés s'enquérir de la situation. Les deux policiers ont tenté de calmer la situation. Ils ont dû faire face à de la résistance de la part des individus sur place.

Patrick Chicoree, âgé d'une quarantaine d'années et habitant à Bambous, et les Private Ramiah et Rajah affectés à la SMF, étaient impliqués dans la bagarre. Ils se seraient mis à insulter les officiers Gokhool et Patel. Deux des trois suspects auraient sorti leurs sabres et auraient tenté de les agresser. Le constable Gokhool a dû faire usage de son arme à feu pour ne pas se faire agresser. La police de Bambous et d'autres unités de la Western Division ont dû être appelées en renfort.

Autre suspect recherché

Environ une soixantaine de personnes se sont massées dans la rue durant la bagarre. La police a procédé à l'arrestation de Patrick Chicoree et des Private Ramiah et Rajah affectés à la Mobile Wing. Ils habitent à Henrietta et Bambous respectivement.

Patrick Chicoree a retenu les services de Me Anoup Goodary. Ses proches sont dans l'incompréhension. «Nou pa pé koné kinn arivé. Zis nu in tandé in éna enn lager kan nou vine stasion nu trouve li in blessé», confie son épouse. Les proches des autres suspects n'ont pas voulu faire de commentaires sur l'incident.

Les membres de la SMF âgés d'une vingtaine d'années n'étaient pas de service hier. Un autre individu est recherché dans le cadre de cette bagarre. Quant aux policiers blessés, ils ont reçu des soins à l'hôpital.