Ile Maurice: Il se rend au casino dans sa voiture officielle - «Que Purgus démissionne !»

«Je n'interviens jamais dans la gestion du conseil de district, mais ce qu'il a fait est déplorable. Je lui demande de démissionner.» Propos du député Sudesh Rughoobur à l'encontre du président du conseil de district de Pamplemousses, Sunael Purgus.

Ce dernier s'est retrouvé au casino de Grand-Baie dans la soirée de vendredi aux petites heures samedi matin en compagnie de deux autres conseillers. Sa voiture officielle aurait été même garée dans le parking du casino pendant de longues heures.

C'est sur sa page Facebook que le député de la majorité a réagi à un article publié par notre confrère Sunday Times dans son édition du dimanche 30 septembre. Interrogé, Sudesh Rughoobur s'est élevé contre la présence du président et les autres conseillers au casino de Grand-Baie et surtout qu'il y est allé dans sa voiture officielle. «Je suis concerné. Sunael Purgus habite Fond-du-Sac, un village de ma circonscription et je ne peux tolérer un tel comportement. Qu'il démissionne de son poste !»

Contacté, Sunael Purgus raconte, pour sa part, qu'il est parti à un dîner dans un restaurant à Mon Choisy, vendredi. Peu après, un de ses amis était au casino et il est allé le rejoindre et un autre conseiller est arrivé par la suite. «Oui je suis allé dans la voiture officielle, mais le véhicule est parti par la suite et je suis retourné chez moi dans la voiture d'un ami. C'est faux de dire que la voiture était garée pendant de longues heures. Je chercherai des images des caméras de surveillance pour prouver mes dires.»

D'ajouter «j'ai été propriétaire de chevaux et ma famille avait des chevaux. Cela veut dire que je ne pourrais pas aller au Champ-de-Mars dans la voiture officielle ?»