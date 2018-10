Burkina Faso: Valorisation du coton africain - Les stylistes de l'"or blanc" magnifiés

Dans le cadre de la première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT), le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, a organisé un dîner-gala, le vendredi 28 septembre 2018 à Koudougou. A l'occasion, des acteurs œuvrant dans le domaine de la valorisation du coton africain ont été magnifiés.

La première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT) a reconnu le mérite des acteurs qui œuvrent dans la transformation locale du coton africain à travers le développement des industries textiles. C'était au cours d'un dîner-gala tenu le vendredi 28 septembre 2018 à Koudougou. Dans une ambiance conviviale, les participants au salon, attablés devant un repas « copieux » et tenus en haleine par des artistes burkinabè ont acclamé des institutions financières, des organisations de producteurs, des sociétés cotonnières, des sponsors etc. Celles ci ont reçu des attestations de reconnaissance pour le travail accompli. Des défilés de mode de quatre stylistes que sont François 1er du Burkina Faso, Lolo Andoche du Bénin, Awa Méité du Mali et Chaplè des Etats-Unis d'Amérique ont également retenu l'attention du public. Les tenues des mannequins confectionnées aux pagnes tissés et bien d'autres qualités de tissus faits uniquement à base de la cotonnade africaine ont séduit le public. Pour le patron de l'évènement, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, il était important d'encourager ceux qui se battent au quotidien pour faire valoir la cotonnade africaine.

Ce, a-t-il soutenu, dans l'espoir que ces stylistes redoublent d'ardeur au travail. Son vœu sera exaucé, foi du représentant d'Ecobank-Burkina, Ousmane Ouédraogo. Celui-ci a assuré que son institution qui est le chef de file du pool bancaire national de soutien à la campagne cotonnière restera un partenaire sûr du monde agricole.

Pour preuve, il a annoncé que sa banque sera encore présente au prochain SICOT comme sponsor. Même son de cloche au niveau de la Société des fibres textiles (SOFITEX). « Nous reviendrons au SICOT et nous sommes prêts à accueillir de nouveaux acteurs pour le développement de la filière coton au Burkina Faso », a déclaré le DG de la SOFITEX, Wilfried Yaméogo. Aussi, il a apprécié positivement le salon qui a permis, selon lui, d'exposer toutes les potentialités, les opportunités et les défis du secteur. « Les échanges ont été riches et la chaine de valeur du coton va s'allonger », a-t-il assuré.