Algérie: Théâtre d'Oran - Trois nouvelles productions à l'affiche du 6 au 20 octobre

Le troisième spectacle est, lui, destiné aux enfants qui auront le plaisir de vivre une nouvelle aventure de marionnettes avec le célèbre personnage Pinocchio, adaptée et mise en scène par Kada Bensmicha. La concrétisation de ces trois projets procure une grande satisfaction pour M. Senouci qui a qualifié cette expérience de "passionnante et enrichissante" pour lui et ses équipes technique et artistique. Il a salué, à ce titre, la mobilisation active de son personnel qui a permis de gérer avec succès la bonne organisation des trois chantiers de répétitions tenues en même temps dans trois espaces différents du TRO.

Ces trois nouvelles œuvres produites par le TRO, intitulées Maaroud Lel Hwa, El Fahla et Pinocchio, seront jouées respectivement les 6, 13 et 20 octobre, a précisé, à l'APS, Mourad Senouci. Maaroud Lel Hwa, qui s'articule autour de la thématique du "pouvoir", dont la pièce originale remonte à 1995, est proposée dans une version "rafraîchie" par l'auteur même, Mohamed Bakhti qui en assure également la mise en scène, a indiqué M. Senouci. El-Fahla a été écrite quant à elle par Ali Nacer qui raconte le quotidien d'une plombière interprétée par la comédienne Nesrine Belhadj sous la direction d'Azeddine Abbar.

