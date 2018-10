Algérie: Oran - Entrée en service de 8 hôtels d'ici fin décembre prochain

Oran — Au total huit établissements hôteliers du secteur privé entreront en service dans la wilaya d'Oran d'ici fin décembre prochain, a-t-on appris dimanche du directeur de wilaya du tourisme et de l'artisanat.

Situées à travers les communes d'Arzew, Ain Turck, Oran et Es Sénia, ces structures offriront, une fois mis en service, 850 lits et plus de 300 emplois, a indiqué Belabbès Kaim Benamar, rappelant que la wilaya d'Oran s'est dotée à la saison estivale 2018 de sept hôtels privés dans le dairas d'Oran, Ain Turck, Arzew et Gdyel totalisant 836 lits et 341 emplois. La direction du tourisme espère créer un nouveau pôle touristique dans la partie-est de la wilaya, notamment à Ain Franine, Kristel dans la commune de Bir El Djir où sont en cours les travaux de 12 projets touristiques dont un port de plaisance, un complexe touristique, des bungalows, un centre de traitement de thalassothérapie et autres.

La stratégie du secteur prévoit, en 2021, la présence d'au moins 4 hôtels dans chaque commune, a ajouté le même responsable, soulignant l'existence d'établissements hôteliers dans 20 communes sur les 26 que compte la wilaya d'Oran, notamment Gdyel, Mers El Hadjadj, El Kerma, Es-Sénia et Bir El Djir. Il a signalé aussi la présence d'un total de173 projets dans le cadre de l'investissement touristique en cours de réalisation à travers la wilaya avec des taux d'avancement variant entre 57 et 95 pour cent, qui devront offrir, une fois mis en service, 24.395 lits et 7.463 emplois directs. La wilaya d'Oran dispose de plus de 186 hôtels avec un total de 15.000 lits et employant 3.000 personnes.