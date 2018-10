Algérie: Le ministère de l'Éducation nationale fixe les dates des vacances scolaires 2018/2019

Première au Congrès US, un projet de loi bipartisan fustige la collusion Hezbollah-Polisario Plus »

Pour la zone 1 et 2, les vacances d'été du personnel administratif débutent jeudi soir,18 juillet 2019, alors que pour la zone 3, elles commencent jeudi soir, 11 juillet 2019. La rentrée scolaire 2019/2020 a été fixée au 9 août 2019 pour l'administration centrale, le 25 août 2019 pour l'administration locale, le 1 septembre 2019 pour les enseignants et le 4 septembre 2019 pour les élèves.

Ainsi, les vacances scolaire d'automne sont fixées du soir du 30 octobre 2018 au matin du 4 novembre 2018, les vacances d'hiver du soir du 20 décembre 2018 au matin du 6 janvier 2019, les vacances de printemps du soir du 21 mars 2019 au matin du 7 avril 2019 et les vacances d'été au 4 juillet 2019. Pour le personnel administratif, les vacances d'été commencent après achèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire, y compris les réunions du conseil d'admission et d'orientation et l'affichage des résultats des examens officiels et la remise des différents documents aux élèves et toutes les opérations relatives à la rentrée scolaire.

