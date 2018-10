Tizi-Ouzou — Le premier Salon national de l'agriculture et de l'innovation, s'ouvrira demain lundi à la salle omnisports Saïd Tazrout (nouvelle-ville de Tizi-Ouzou) avec la participation confirmée de 183 exposants, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Cette manifestation a été initiée par la Chambre d'agriculture de wilaya (CAW) en collaboration avec ses partenaires, dont la direction de Services agricoles (DSA), l'université et de instituts de formation. Et, l'exposition prévue durant ce Salon, sera animée par 80 agriculteurs, 60 opérateurs économiques, 11 producteurs innovant-inventeurs dans le domaine agricole, indique un document de la CAW remis à l'APS.

En outre, 15 exposants animaliers et produits du terroir , 10 dispositifs d'accompagnement et 7 instituts de formation seront à ce rendez-vous, qui s'étalera sur trois jours et dont l'un des objectifs est de mettre à l'honneur la production agricole nationale végétale et animale ainsi que le matériel et machines agricoles de fabrication algérienne ainsi que les produits issus de la pêche et du secteur des forêts, selon la CAW. L'inauguration officielle du salon prévu à 13h sera suivie par une cérémonie de remise de prix aux agriculteurs lauréats et conseillers agricoles à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la vulgarisation agricole (célébrée chaque 1er octobre).

Des conférences sur le thème de l'innovation agricole seront ensuite animées par des spécialistes. Selon le programme de ce salon, des communications sur le concept de l'école champs comme nouveau concept de vulgarisation, appuis de la recherche scientifiques au développement de la cuniculture en Algérie, méthodes alternatives contre les ravageurs, et profil de livraison et qualité du lait en zone de montagne (cas de Tizi-Ouzou) seront aussi animées . Le salon sera clôturé par la remise de prix aux meilleures innovations qui seront présentées lors de cette manifestation.