Ile Maurice: Les Singing Priests drainent 20 000 personnes à Gros Caillou

Dans la journée d'hier, 20 000 Mauriciens ont répondu présent avec enthousiasme et ferveur à l'invitation des trois Singing Priests que sont les pères Jocelyn Grégoire, Laurent Rivet et Jean-Claude Veder, qui étaient en concert à Gros Caillou dans l'optique de «Les Zezi Bat dan Leker.»

Tout y était pour faire de ce rassemblement un succès : les trois prêtres qui étaient en concert ensemble pour la première fois, interprétant tantôt en solo, tantôt en trio mais toujours en harmonie, des titres anciens et nouveaux de leur répertoire, un accompagnement musical sans faute par l'orchestre Witness et ses choristes, une sono parfaite, une chorégraphie sobre et toute en retenue signée Sonia Leong Son, une présentation dans le ton par le père Gérard Sullivan, le maître de cérémonie d'hier et un public familial comme l'avaient souhaité les trois Singing Priests et totalement en phase avec eux.

Même le temps a été leur complice puisque le soleil de ce début d'été était souvent caché par des nuages gris, de sorte qu'il ne faisait pas trop chaud.

Un des temps forts de ce concert a été lorsque le père Grégoire a interprété un chant rendant hommage aux mamans et qu'il a fait sa mère et celles des pères Veder et Rivet monter sur scène et entamer un petit slow avec eux.

Si on veut chercher la petite bête, on pourrait dire que les deux écrans géants installés des deux côtés du podium auraient pu avoir été davantage surélevés afin que les derniers arrivants puissent mieux voir ce qui se déroulait sur scène. Mais cela n'a empêché personne de chanter, de louer, de témoigner de sa foi, les deux heures de concert passant à la vitesse de l'éclair.

Le mouvement de foule à la fin de cette manifestation a causé un embouteillage monstre dans la région mais c'est le propre de tout rassemblement de cette envergure. Pari réussi donc pour les trois Singing Priests.