Ile Maurice: Maladies non-transmissibles - Atelier de validation pour passer en revue le système d'évaluation de santé

communiqué de presse

Un atelier de validation pour passer en revue et valider les conclusions du système d'évaluation de santé sur les maladies non-transmissibles (MNT) et de finaliser les recommandations se tiendra le 2 octobre 2018 à l'hôtel Le Meridien à Pointe aux Piments. L'ouverture se fera en présence du ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Dr Anwar Husnoo, de l'ambassadrice de l'Union européenne, Ms Marjanna Sall, et du représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr Laurent Musango.

L'atelier permettra aussi d'améliorer le dialogue autour du secteur de la santé et des MNT pour le développement et la mise en œuvre des politiques tout en donnant une orientation en vue d'initier le forum de dialogue des parties prenantes pour la prévention et le contrôle des MNT à Maurice.

Les thèmes à l'agenda sont : Les tendances dans les résultats des MNT ; l'engagement politique et la coopération entre agences ; le modèle de prestation de services ; l'empowerment de la population et la protection financière ; et les approches innovantes au système de santé. Des consultants de l'OMS et des officiers du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie animeront l'atelier.

Projet d'évaluation nationale sur les MNT

Le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie en collaboration avec l'OMS ont mené un projet intitulé 'Evaluation nationale des défis et opportunités dans les systèmes de santé pour des meilleurs résultats en ce qui concerne les maladies non-transmissibles (MNT)'. L'objectif principal était d'identifier les facteurs qui limitent l'utilisation du système de santé à son plein potentiel en vue de produire des recommandations pragmatiques, contextualisées et qui peuvent être mises en œuvre afin d'améliorer les résultats des MNT.

Autres buts : de fournir des informations pour le développement du plan stratégique du secteur de la santé et dans l'élaboration d'un plan d'action national des MNT ; et de partager les bonnes pratiques avec les pays de la région Afrique en vue d'adresser les défis communs du système de santé pour le contrôle des MNT. Maurice est le premier pays dans la région à mener une évaluation des réalisations et défis du système de santé pour le contrôle des MNT.

Une équipe multidisciplinaire a été mise sur pied pour mener cet exercice en utilisant une approche participative et le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie et l'OMS ont effectué la coordination du projet.

Le guide d'évaluation du système de santé développé par l'OMS a été adapté au contexte mauricien. Cet outil innovant utilise des systèmes de santé complets et une approche participative et est basé sur des examens de dossiers et des groupes de discussion. Une analyse de 15 caractéristiques du système de santé qui peuvent représenter une opportunité ou un défi pour une prestation de service améliorée des interventions des MNT a été effectuée.