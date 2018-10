Maroc: Le pays signe le Code de conduite pour un monde exempt de terrorisme

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a procédé, vendredi à New York, à la signature du Code de conduite pour un monde exempt de terrorisme, en marge des travaux de la 73ème session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Initiative lancée par le Président du Kazakhstan en 2017, le Code de conduite vise à assurer une remobilisation politique internationale pour réaffirmer l'engagement de la communauté internationale à lutter contre le terrorisme.

Le Code de conduite est un instrument politique non contraignant qui insiste sur l'importance de l'engagement des Etats à prévenir et lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Il ambitionne d'éradiquer le fléau du terrorisme en 2045, pour marquer le centenaire de la création de l'organisation des Nations unies.

A cette occasion, le ministre a salué la pertinence de cette initiative qui intervient à point nommé, au moment où la communauté internationale est appelée à redoubler d'efforts pour lutter contre le fléau du terrorisme.

Par la signature de ce document, le Royaume tient ainsi à réitérer son engagement constant et irréversible aux efforts multilatéraux dans la lutte contre ce fléau, a-t-il souligné.

Ceci émane de la conviction forte du Maroc que la lutte contre le terrorisme est une responsabilité partagée de la communauté internationale qui exige un engagement global et inclusif et une force d'anticipation des dimensions émergentes de la menace terroriste.

A rappeler que le Maroc a su s'imposer en tant qu'acteur incontournable dans l'architecture internationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à travers notamment la coprésidence du GCTF (Global Counterterrorism Forum) depuis 2016 et sa contribution active et reconnue à la consolidation des réalisations de ce forum.