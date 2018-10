Maroc: Hausse du résultat de Delta Holding au premier semestre

Le résultat net de Delta Holding s'est élevé à 122,8 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2018, en croissance de 4,3% par rapport à la même période un an auparavant.

Ce résultat a été porté par l'effort continu déployé dans la performance industrielle qui s'est caractérisée par un carnet de commandes consolidé d'environ 3,5 milliards de dirhams (MMDH), soit 16 mois de chiffre d'affaires, indique Delta Holding dans un communiqué sur ses réalisations au terme du S1-2018, publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Ainsi, rapporte la MAP, le chiffre d'affaires a atteint plus de 1,28 MMDH à fin juin 2018, affichant une hausse de 4% par rapport au S1-2017, relève la même source, précisant que la part à l'export représente plus de 18% dans ce CA.

Le premier semestre 2018 a été marqué par la création d'une nouvelle filiale "Otube" spécialisée principalement dans la fabrication et le montage des profilés reconstitués soudés (PRS) utilisés dans les tours éoliennes, le bâtiment et la construction métallique, ainsi que par la mise en place d'une nouvelle technique de revêtement de chaussée basée sur la valorisation des matériaux locaux permettant l'optimisation de l'investissement, la protection de l'environnement et la préservation des infrastructures avec un bon compromis délai, qualité et sécurité.

Il s'agit aussi de l'achèvement des travaux de fourniture et pose d'équipements de signalisation et sécurité sur la rocade sud de Rabat et sur différents projets routiers et autoroutiers, de l'export du sel gemme, désormais, à partir du port de Casablanca sur des navires capables de transporter plus de 40.000 tonnes et l'épuisement des lignes de galvanisation de filtres de dépoussiérage à haute portée écologique.