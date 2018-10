Maroc: Skhirat à l'heure du forum dédié aux compétences marocaines au Canada

Un événement organisé autour d'un thème central, le développement de l'industrie aéronautique

Le 5 octobre courant, la ville côtière de Skhirat accueillera un évènement aussi inédit que particulier. Organisé conjointement par le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, ainsi que le ministère des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, le premier Forum dédié aux compétences marocaines au Canada, partie intégrante de la mise en œuvre de la 13ème Région MeM, rassemblera plusieurs dizaines de personnes autour d'un thème central, à savoir le développement de l'industrie aéronautique.

Présidé par Suzanne Benoît, Aeromac, le Réseau des compétences marocaines en aéronautique au Canada, se définit comme étant une mission économique composée des représentants du Forum stratégique Aero Montreal. Il réunit en son sein l'ensemble des principaux dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie et des institutions, et sera également partenaire de cet important rendez-vous, lequel se démarquera par la présence de plusieurs invités, dont des experts canadiens dans le domaine de l'aéronautique, des investisseurs, des responsables institutionnels, au même titre que des partenaires techniques et financiers.

Capitaliser sur l'expérience acquise par le Royaume dans ce domaine faisant partie des métiers mondiaux du Maroc: c'est l'aspiration affichée par les organisateurs de ce forum, lors duquel sera prévue, entre autres, une mission économique avec la participation de nombreux responsables et industriels canadiens. Mais pas que. Car les organisateurs entendent pareillement «promouvoir le potentiel d'investissement des compagnies canadiennes au Maroc dans le domaine de l'aéronautique et renforcer la veille technologique pour le transfert des connaissances au Maroc à travers la formation, les échanges avec les universités et les institutions de formation marocaines ainsi que canadiennes».

Factuellement, le top départ des activités sera donné dès aujourd'hui avec plusieurs visites d'entreprises et d'instituts de formation à Casablanca et Tanger, en partenariat avec le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, avant de s'achever, le vendredi, avec le 1er Forum dédié à la mobilisation des compétences marocaines du Canada au profit de la coopération dans le secteur aéronautique.

Un vendredi pas comme les autres donc, d'une part, car il symbolisera le lancement officiel du Réseau des compétences marocaines en aéronautique au Canada (Aeromac), et d'autre part, parce qu'il verra la présentation de multiples projets ayant trait audit secteur, portés par des experts. Sans oublier la signature d'un protocole d'entente. Objectif ? La promotion d'opportunités de rapprochement entre entreprises marocaines et québécoises, dans le but de soutenir la consolidation de leurs chaînes d'approvisionnement respectives dans un mode gagnant-gagnant pour les deux parties.

En somme, une journée chargée attend les participants du premier Forum dédié aux compétences marocaines au Canada. Plus en détail, ce Forum est à la poursuite de plusieurs autres objectifs. Primo, mettre en évidence et développer les opportunités d'investissement productif au Maroc, notamment dans le secteur de l'aéronautique. Secundo, accompagner l'essor important de l'industrie aéronautique nationale qui a été marquée, au cours de la dernière décennie, par l'implantation de sociétés de renommée mondiale. Et tertio, renforcer la communication et l'échange d'expériences autour des investissements dans ce secteur. Aussi, il s'agira d'identifier les futurs ingénieurs aéronautiques de talent et d'animer les réflexions sur les innovations de rupture dans le secteur aéronautique, tout en établissant le contact entre les futurs managers et ingénieurs aéronautiques et les industriels du secteur. Des objectifs dont la finalité serait de constituer une communauté de talents marocains de l'aéronautique, et faciliter leur mise en relation avec le monde de l'entreprise au Royaume.