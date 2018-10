Afrique de l'Ouest: Échange avec l'Europe - Le déficit de l'union estimé à 160 milliards de FCFA

Les échanges de l'Union avec les pays de l'Europe sont ressortis déficitaires de 160,8 milliards. Cette position défavorable s'explique par le déficit enregistré avec la Zone euro (-484,5 milliards), principal fournisseur de l'Union en biens d'équipement et intermédiaires, en produits alimentaires (notamment du blé et des produits laitiers) ainsi qu'en produits pétroliers raffinés.

L'information est contenue dans le rapport sur politique monétaire de l'UMOA -Septembre 2018 . Les ventes vers la Zone euro portent en grande partie sur le cacao, le pétrole brut, les produits de la pêche et l'uranium. Pour les pays non membres de l'Union Européenne, l'UEMOA dégage un excédent de 379,2 milliards, en raison d'un excédent de 514,0 milliards avec la Suisse. Les exportations de biens vers ces pays sont principalement composées d'or et de coton tandis que les importations en provenance de ceux-ci portent essentiellement sur les biens intermédiaires, les produits pétroliers raffinés et les produits alimentaires.

Le déficit commercial de l'Union vis-à-vis du continent américain est ressorti à 52,8 milliards. Les approvisionnements de l'Union en provenance de l'Amérique sont constitués de biens de consommation, d'équipement et de produits pétroliers raffinés. Les exportations à destination de ce continent sont composées de cacao, de pétrole brut et de caoutchouc.

Le commerce de biens avec l'Asie ressort déficitaire de 606,0 milliards. En particulier, vis-à-vis de la Chine, l'Union dégage un déficit commercial de 567,2 milliards. Les ventes à destination du continent asiatique sont constituées pour une large part de noix de cajou, de coton, d'or, de cacao et de produits chimiques. Les acquisitions sont composées en majorité de biens d'équipement, de produits alimentaires essentiellement le riz en provenance de Thaïlande et d'Inde, ainsi que de biens intermédiaires fournis principalement par la Chine, le Japon et l'Inde.