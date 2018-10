Madagascar: Football / Telma Coupe de Madagascar - L'Adema en finale, CNaPS et Elgeco dos à dos !

Tojo Kely, l'auteur du but de la CNaPS, a franchi un autre palier.

On doit encore faire preuve de patience pour connaître les finalistes de Telma Coupe de Madagascar. La faute à cette obscurité naissante qui n'a pas permis de tenir la séance de tirs au but entre la CNaPS Sport et Elgeco Plus.

La CNaPS Sport et Elgeco Plus ont livré un beau duel au grand bonheur du public de Mahamasina dans le cadre de la demi-finale de la Telma Coupe de Madagascar.

La CNaPS Sport a toutefois réussi une très belle entame de match en marquant très tôt (12e) sur ce missile de Tojo Kely qui a surpris le gardien Eddy Bastia.

Un très grand Jolce. Enhardis par ce succès, Ando et ses camarades prirent le match à leur compte en faisant étalage d'une circulation de balle limpide qu'on se demandait s'ils allaient encore corser l'addition, tant ils étaient d'un ton au-dessus.

Mais alors qu'on s'achemine vers la mi-temps, Bonnard surgit de nulle part pour ajuster à son tour un boulet en pleine lucarne sur lequel le portier Jolce n'a pu rien faire.

A la reprise, Elgeco Plus montrait un tout autre visage et se faisait de plus en plus menaçant notamment sur ce coup franc de Bila qui trouva la transversale (66e).

Les prolongations ne donnèrent rien car bénéficiant d'un penalty, Elgeco Plus se prit la tête car le tir de Bila fut arrêté avec maestria par le grand gardien de la CNaPS, Jolce, le même homme qui a offert la victoire face au Fosa Juniors lors des quarts de finale de cette Telma Coupe.

Une Telma Coupe qui continue de sourire à l'AS Adema qui ne se faisait pas prier pour battre l'USCAR sur le score de 2 buts à 1 en ouverture des matches d'hier.

Adema un spécialiste es-coupe. Jonah, sans trembler, transformait le penalty (70e) mais son bonheur ne dura pas longtemps car l'USCAR héritait aussi d'un penalty que s'empressait de transformer Gégé.

Et on en vint aux prolongations où, Jalm d'un tir croisé à ras de terre anéantit l'espoir des joueurs de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

Certes, il y eut quelques réactions d'orgueil de l'USCAR comme ce coup franc de Nojy qui échoua sur la transversale, mais on sait très bien qu'une fois devant, cet Adema là est capable de tout. Surtout pour un match de coupe dont l'équipe en fait sa spécialité.

Selon les règlements, le match entre la CNaPS Sport et Elgeco Plus sera rejoué dans 48 h, là où on l'a laissé, c'est-à-dire qu'on procédera directement aux tirs au but. Une guerre entre les deux gardiens Jolce et Eddit Bastia.