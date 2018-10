Madagascar: Plaza Antananarivo - Quator Squad sublime la pop culture

Le spectacle offert a été digne d'un récital de virtuoses, avec une grande place à la variété internationale, et beaucoup de finesse. Clou du spectacle, la prestation de l'ensemble avec Rak Roots sur « Ilay silako ». Cela a été un bon concert, une ode à la pop culture mondiale et nationale. De la belle musique de chambre pour ados.

Sur scène, se trouvait guitare électrique, batterie, basse... tout ce qui rappelle l'instrumentation d'un groupe de rock. Mais s'y trouvait aussi un violoncelle, tel un intrus. Ceux et celles qui ont patienté pour voir les Quator Squad, qui fêtent leur première année de scène, on en avait eu pour leur grade.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.