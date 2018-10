Madagascar: Acteurs du développement de la jeunesse - La gestion des données comme problématique

De nombreux jeunes ont répondu à l'invitation de l'observatoire de la jeunesse vendredi dernier.

Les organisations de la société civile œuvrant pour le développement de la jeunesse, se comptent par milliers mais la situation ne change presque pas.

«Les acteurs du développement de la jeunesse malgache sont nombreux. Ils affirment qu'ils travaillent d'arrache pieds pour changer les choses, pour donner aux jeunes un meilleur avenir, une meilleure situation, afin que ceux-ci puissent exploiter leurs potentiels et de participer au développement du pays.

Mais les faits sont têtus, les problématiques de la jeunesse ne changent pas d'un iota». Des propos qui résument les discours successifs lancés lors de la journée de convergence et repère organisée au petit palais des sports Mahamasina vendredi dernier. Un évènement qui avait pour but de mettre en lumière l'importance de la gestion des connaissances et des données pour les acteurs du développement de la jeunesse.

En effet, à l'instar de nombreuses communes malgaches, beaucoup d'associations et d'ONG œuvrant dans le domaine du développement de la jeunesse ne disposent pas de «système de suivi-évaluation fiable et opérationnel». Comme l'a fait savoir Lanto Ratsida, président de l'Observatoire de la jeunesse : «la problématique des acteurs œuvrant pour le développement de la jeunesse réside dans le fait qu'ils ne disposent pas de données, leur permettant de mesurer leurs avancés. Dépourvus de système de suivi-évaluation fiable et opérationnel, ils (les acteurs) ne peuvent pas se situer par rapport aux efforts qu'ils ont entrepris».

Convergence. La journée organisée vendredi 28 septembre 2018 dernier était l'occasion pour différents acteurs de mettre en commun leurs visions, leurs procédés ainsi que leurs façons de voir la chose, le développement de la jeunesse malgache. Et ce, par des séances de partage des bonnes pratiques relatives à la collecte, aux tris et à la gestion des données. La journée consistait également à des séances de partage de connaissances en matière de développement appliqué aux jeunes. Un objectif qui a réuni lesdits acteurs dont l'atteinte passerait par le suivi et l'évaluation des actions combinées des différents acteurs. Pour l'heure, la jeunesse malgache qui - en principe - devrait constituer la force du pays, peine à participer à trouver ses marques, ses repères... Bref, la jeunesse malgache est en difficulté de participer à l'essor de la Grande Ile.