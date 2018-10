Madagascar: Sabotsy Namehana - Le domicile d'un particulier attaqué par sept bandits armés, une personne blessée

Pour évacuer le lieu, les malfaiteurs ont tiré deux coups de feu. C'était en ce moment que des voisins ont alerté les Forces de l'ordre. Ainsi, des gendarmes de la brigade de Sabotsy Namehana et des policiers du commissariat central d'Antananarivo Avaradrano se sont rendus sur le lieu quelques minutes plus tard, pour enclencher la poursuite des malfaiteurs mais en vain. Pour l'instant, aucun suspect n'est arrêté. La brigade de la gendarmerie de Sabotsy Namehana se charge de l'enquête.

Le fils du propriétaire de la maison rentrait d'une soirée dansante quand il est tombé sur sept individus armés de trois pistolets automatiques et d'un sabre qui l'auraient déjà attendu à son arrivée chez lui. Deux d'entre eux étaient cagoulés. La bande l'a alors obligé d'ouvrir la porte de la maison avec la clé qui était sur lui pour s'introduire à l'intérieur où ils se sont emparés des objets de valeur après avoir maîtrisé le propriétaire. Ce dernier aurait tenté de résister aux assaillants mais ils l'ont alors blessé avec un sabre à l'épaule gauche. Ainsi, quelques bijoux en or, deux téléphones portables et une somme de 50 000 ariary ont été dérobés.

