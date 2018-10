Madagascar: Salon nautique Grand Pavois - Madagascar invité d'honneur à La Rochelle

La délégation conduite par Elisabeth Borne, le ministre des Transports français a visité le hall dédié à Madagascar en tant qu'invité d'honneur.

La 46e édition du salon nautique Grand Pavois se déroule depuis le 26 septembre 2018 jusqu'au 01 octobre 2018 à La Rochelle en France.

« C'est une véritable vitrine de l'industrie nautique mondiale avec 800 marques présentes et 750 bateaux exposés dont 300 à flot et plus de 800 exposants internationaux étalés sur un espace total de 100 000 m². Comme nouveautés, nous sommes également fiers et heureux d'accueillir Madagascar comme invité d'honneur pour cette année. Et nous sommes persuadés que cette destination va éveiller la curiosité de nos 85 000 visiteurs, d'autant plus que le hall d'une superficie de 750m² qui lui est réservée va être un des lieux incontournables de notre édition 2018 », a évoqué Alain Pochon, président du Grand Pavois Organisation lors de l'inauguration officielle du salon nautique international à flot, vendredi dernier.

Activités nautiques. Parlant du stand réservé à Madagascar, le pays invité d'honneur, une grande affluence des visiteurs a été observée durant les trois premiers jours. Certains s'intéressent notamment aux maquettes de bateaux fabriquées par des artisans malagasy travaillant dans un atelier. D'autres ont été très impressionnés par la peinture à l'aiguille, une sorte de broderie fait-main présentée sur un tableau. Les nouvelles créations de sacs confectionnés à base de raphia combiné avec du cuir ou du fil de coton tissé à la main, ont été également très prisées par les visiteurs français. Mais ce n'est pas tout ! Les animations du groupe Vilon'Androy les ont entre temps émerveillés. Quant à la promotion de la destination Madagascar, de nombreuses activités nautiques leur ont été proposées. On peut citer entre autres, les plongées sous-marines, le catamaran, la pêche aux gros, les observations de baleines et de dauphins, ainsi que le séjour sur une île privée. La Grande île offre aussi une croisière sur mesure avec un unique hôtel flottant permettant de visiter le canal des Pangalanes.

Attachement particulier. « On a bien constaté que de nombreux visiteurs sont très intéressés de venir à Madagascar, même si c'est une destination lointaine. En plus, ce sont des catégories de touristes séniors qui ont bien la capacité de voyager dans la Grande île compte tenu de leur pouvoir d'achat élevé. A part les activités nautiques, nous leur proposons divers thèmes comme la nature et la découverte ainsi que la biodiversité. Ils ont également un attachement particulier à Madagascar grâce aux liens historiques et familiaux. En effet, la plupart des visiteurs sont issus des familles des marins. Leurs parents ont vécu à Madagascar. C'est pourquoi, ils comptent y venir pour mieux connaître leurs racines », a expliqué Vola Raveloson, le directeur exécutif de l'ONTM. En outre, toutes les régions de Madagascar ont présenté leurs spécificités touristiques dans le cadre de ce salon nautique international à flot. Les Tours Opérateurs de leur côté, ont exprimé leur satisfaction étant donné que des visiteurs intéressés ont programmé des voyages à Madagascar dans les prochaines années, après avoir obtenus des informations sur la Grande île auprès de leurs stands.

Lors de cette inauguration officielle, le ministre du Tourisme, Razafitsiandraofa Jean Brunelle, a soulevé les atouts de Madagascar en matière de tourisme, notamment la filière nautique. « Venez vivre l'expérience malagasy sur ce stand. Et venez voyager et investir dans la grande île afin de découvrir de visu la beauté et la nature malagasy. En effet, ce secteur porteur est loin d'être exploité », a-t-il conclu.